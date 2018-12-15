Рухнул с обрыва на аквапарк: в Крыму случилось новое ЧП

В аннексированной Ялте водитель грузовика не справился с управлением, машина упала с обрыва на находящийся внизу аквапарк.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на так называемых местных правоохранителей. "Водитель не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части. Никто не пострадал, водитель успел выпрыгнуть", — сказано в сообщении.

Грузовик упал на территорию аквапарка отеля "Ялта-Интурист".

"Кафа"

Позже в сети появилось видео, на котором видно, грузовой автомобиль съезжает с расположенной на крутом склоне трассы и падает.

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