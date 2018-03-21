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"Рубан и оружие": Савченко попыталась объяснить свои слова о "спецоперации"

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Внефракционный нардеп Надежда Савченко утверждает, что оружие, которое вез из оккупированных территорий Донбасса переговорщик Владимир Рубан, скорее всего было целью одной из операций украинских спецслужб.

При этом, как уточнила она в интервью Радио Свобода, проводилась ли такая спецоперация точно не известно.

"Я знаю, что бывают разные специальные операции, и для чего нужно вытаскивать с той стороны оружие противника. Успешных специальных операций было бы больше, если бы украинские спецслужбы не воевали между собой. Я не могу знать точно о таких операциях, а если и знала бы, то не разглашала бы военную и государственную тайну", - говорит Савченко, добавляя, что ее прежние заявления о "спецоперации" это только "теория".

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"Такое оружие, во-первых, нужно для проведения диверсий на той стороне. Во-вторых, для того, чтобы отслеживать и фиксировать поставки российского оружия и боеприпасов. У нас четвертый год идет война, и запасы оружия у них на несуществующих "захваченных (у вооруженных сил Украины. – Ред.) складах" все не заканчиваются", - рассказал нардеп.

По ее словам, нужно также отслеживать, какие новые виды вооружений появляются на неконтролируемых территориях, где и какие заводы там начали производить боеприпасы или отдельные виды оружия.

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"Тот же одинокий миномет, что вез Рубан – это как раз такое оружие, производство которого пытаются наладить на неподконтрольной территории, в городе Стаханов Луганской области. В-третьих, нужно отслеживать, не появляются ли там боеприпасы и вооружения с нашей стороны, нет ли продажи и предательства. В конце концов, склады у нас рвутся и горят регулярно. Когда вывозятся мелкие партии оружия и боеприпасов с той стороны, с них можно "снять" много информации о ситуации на тех территориях", - считает Савченко.

Напомним, также Савченко заявила что Банковая собиралась ее ликвидировать, а некоторые нардепы якобы советовали ей запустить в Раду газ.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Надежда СавченкоВладимир Рубан
Место
Украина
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