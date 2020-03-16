РПЦ призналась, что помогала в оккупации Крыма

Шесть лет назад в оккупации Крыма Россией принимали участие священники Русской православной церкви.

Как пишет "Медуза", священники РПЦ участвовали в захвате полуострова по приглашению Министерства обороны РФ.

"Было принято решение вызвать из Питера отца Димитрия (Василенкова, заместителя председателя отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии) – и мы с ним начали объезжать пока что еще украинские воинские части", – рассказал ветеран спецназа ГРУ, принимавший участие в переговорах с украинскими военными.

Священник РПЦ

К украинским военным частям в Крыму российские священники ходили в окружении казаков, которых завезли из Красноярска, РФ.

"Ворота частей открывались из-за священника. Иначе нас бы выкинули просто из части. А казаки обеспечивали кипеж: если уж появляется куча каких-то непонятных российских граждан, то уже нужно что-то делать", – отмечал грушник.

Сам отец Димитрий признал, что "был в Крыму по линии Минобороны". При этом захват полуострова он считает "божественным вмешательством".

"А что это, как не чудо Божие? Господь не допустил кровопролития", – отметил священник РПЦ.

Отец Димитрий на фоне бронеавтомобиля "Тигр". Март 2014 год Страница Димитрия Василенкова во "ВКонтакте"

Также участие в оккупации российский священников подтвердил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

"Все они ехали через Керченскую (паромную) переправу с казаками: автобусы формировались на территории Краснодарского края, а потом приезжали на территорию Крыма", – вспоминал Климент.

Известно, что священники РПЦ прибывали в основном из Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ровно шесть лет назад, 16 марта 2014 года, в контролируемой российскими военными АР Крым был проведен незаконный референдум о присоединении полуострова к России.

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