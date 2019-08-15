"Расслабляться рано": появились новые детали об экспертах по делу Зайцевой и Дронова

Адвокаты пострадавших всмертельном ДТП в Харькове намерены добиваться ответственности за возможное препятствие расследованию вины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.
Об этом написала журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook. По ее словам, "локомотивом" в деле была представительница пострадавших Лариса Матвеева.
Она добавила, что именно Матвеева обратила внимание на недостаток крови и мочи для анализа на наркотики Зайцевой, требовала найти нарколога Елену Федирко, добилась справедливого экспертного заключения психиатра-нарколога, а также выяснила, что следователь Игорь Волков не передал экспертам необходимые документы.
Виновники ДТП в Харькове Елена Зайцева и Геннадий Дронов
"Но расслабляться рано. Мы должны добиться, чтобы те, кто умышленно ли умышленно делал все, чтобы Зайцева и Дронов не получили справедливого наказания, понесли ответственность. Это эксперты научно-исследовательского института Бокариуса, которые не вычислили скорость Лексуса, не установили границы перекрестка, сделали сомнительное исследование, что Зайцева не могла избежать столкновения, а Дронов мог", – объяснила Доцяк.
Журналистка отметила, что ответить за свои поступки должен и следователь Волков, который, по словам Федирко, давал ей приказ, сколько брать мочи и крови у Зайцевой, и который не пытался разыскать нарколога.
"Это эксперты областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые не смогли установить была ли Зайцева под действием наркотиков, потому что не знали количества опиатов", – добавила она.
По словам Доцяк, также стоит обратить внимание на прокуроров, которые "не могли это не видеть, но не реагировали".
Она подчеркнула, что уже есть уголовное производство относительно экспертов-техников, которое инициировал адвокат Дронова Сергей Перепелица, Матвеева обратится в полицию с требованием открыть производство по "наркотическим" экспертам, а Дмитрий Марцонь – относительно Волкова и Федирко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017, на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
Прокуратура не исключала возможности открытия дела против следователя Волкова, который был участником расследования масштабной смертельной аварии в Харькове с Зайцевой и Дроновым.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом. В полицию напишут заявление о экспертах, которые не смогли этого определить.
Во вторник, 26 февраля 2019 года, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялось рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельное ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
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