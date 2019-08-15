"Расслабляться рано": появились новые детали об экспертах по делу Зайцевой и Дронова

Адвокаты пострадавших всмертельном ДТП в Харькове намерены добиваться ответственности за возможное препятствие расследованию вины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Об этом написала журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook. По ее словам, "локомотивом" в деле была представительница пострадавших Лариса Матвеева.

Она добавила, что именно Матвеева обратила внимание на недостаток крови и мочи для анализа на наркотики Зайцевой, требовала найти нарколога Елену Федирко, добилась справедливого экспертного заключения психиатра-нарколога, а также выяснила, что следователь Игорь Волков не передал экспертам необходимые документы.

Виновники ДТП в Харькове Елена Зайцева и Геннадий Дронов

"Но расслабляться рано. Мы должны добиться, чтобы те, кто умышленно ли умышленно делал все, чтобы Зайцева и Дронов не получили справедливого наказания, понесли ответственность. Это эксперты научно-исследовательского института Бокариуса, которые не вычислили скорость Лексуса, не установили границы перекрестка, сделали сомнительное исследование, что Зайцева не могла избежать столкновения, а Дронов мог", – объяснила Доцяк.

Журналистка отметила, что ответить за свои поступки должен и следователь Волков, который, по словам Федирко, давал ей приказ, сколько брать мочи и крови у Зайцевой, и который не пытался разыскать нарколога.

"Это эксперты областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые не смогли установить была ли Зайцева под действием наркотиков, потому что не знали количества опиатов", – добавила она.

По словам Доцяк, также стоит обратить внимание на прокуроров, которые "не могли это не видеть, но не реагировали".

Она подчеркнула, что уже есть уголовное производство относительно экспертов-техников, которое инициировал адвокат Дронова Сергей Перепелица, Матвеева обратится в полицию с требованием открыть производство по "наркотическим" экспертам, а Дмитрий Марцонь – относительно Волкова и Федирко.

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