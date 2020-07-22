РосСМИ запустили фейк о террористе в Луцке: назвали экс-бойцом "Азова" и гомосексуалистом

РосСМИ распространили фейк о террористе в Луцке Максиме Кривоше.

Российские СМИ выпустили фейковое расследование о террористическом акте в украинском Луцке 21 июля, заявив, что его виновник Максим Кривош – бывший боец полка "Азов" и имеет нетрадиционную ориентацию.

Соответствующий материал, в частности, появился в издании "Коммерсантъ". На это обратили внимание в Telegram-канале "Последний Блокпост".

"Новый день, новый фейк от рашаСМИ. Путинское издание провело собственное "расследование" событий в Луцке из Москвы, и установило.., что левый террорист и антифашист Максим Кривошей вроде служил в полку "Азов" и был изгнан оттуда за гомосексуализм", – говорится в сообщении.

Материал о теракте в Луцке в российском издании "Коммерсантъ" (kommersant.ru)

Отметим, что в своем материале российские журналисты ссылаются на информацию, якобы полученную от украинца. Его они называют Феофаном Добролюбовым.

В материале журналисты из РФ ссылаются на информацию, полученную якобы от украинца (kommersant.ru)

"Спасибо, что хоть не Онуфрий Филаретович Епифанцев", – пошутили авторы Telegram-канала.

Они добавили, что за такие заявления на росСМИ стоит подать в суд и привлечь к ответственности.

Украинцы разоблачили фейк росСМИ (Telegram-канал "Последний Блокпост")

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель компании SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на теракт с автобусом в Луцке, назвав события "просто еще одним днем в 2020 году".