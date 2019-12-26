Киев и ОРДЛО проведут обмен пленными в формате "всех на всех" уже 29 декабря. При этом детали готовящегося обмена до сих пор обсуждаются.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на два источника, которые знают о ходе переговоров. В то же время сообщается, что дата согласована окончательно.

"Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное", – сообщил источник.

РосСМИ назвали дату большого обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР" Голос

Как сообщал OBOZREVATEL, трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года. Позже нам стало известно, что Украине будут возвращены с ОРДЛО до 30 пленных.

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