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26 декабря • обновлено в 15:46
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РосСМИ назвали дату большого обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР"

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Киев и ОРДЛО проведут обмен пленными в формате "всех на всех" уже 29 декабря. При этом детали готовящегося обмена до сих пор обсуждаются.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на два источника, которые знают о ходе переговоров. В то же время сообщается, что дата согласована окончательно.

Новости
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"Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное", – сообщил источник.

РосСМИ назвали дату большого обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР"

РосСМИ назвали дату большого обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР"

Голос

Как сообщал OBOZREVATEL, трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года. Позже нам стало известно, что Украине будут возвращены с ОРДЛО до 30 пленных.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Обмен пленными
Место
Россия
Теги
война Новости Донбасса
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Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Одних граждан украины обменяют на других. Это лишнее подтверждение наличия внутри гражданского конфликта
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