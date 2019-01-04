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Россию уличили в подготовке антиукраинской диверсии в Крыму: опубликован документ

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Народный депутат Украины (БПП), лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предупредил, что Россия готовит диверсию против граждан Украины во временно оккупированном Крыму.

Об этом свидетельствует документ-ориентировка спецслужб страны-агрессора, который он опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

Facebook Рефата Чубарова

"На территории Российской Федерации потерялась "диверсионная группа". В одном из документов российских спецслужб, ставших нам известными в последнее время, утверждается о том, что "на территорию РФ с целью совершения ДТА (диверсионно-террористических акций) осуществлено проникновение диверсионной группы". Возможно, мы не стали бы выносить содержание указанного документа на всеобщее обозрение, мало ли что с бодуна может привидеться сотрудникам "разведуправления войск национальной гвардии России", однако уж очень колоритным нам показался состав этой "ДГ", — написал Чубаров.

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Так, по версии россиян, в нее якобы входят директор средней общеобразовательной школы в Херсонской области, докторант одного из турецких вузов, а также другие честные люди.

Чубаров подчеркнул, что нельзя исключать того факта, что вышеуказанные бредовые утверждения, содержащиеся в "ориентировке", уже внесены российскими оккупантами в сфальсифицированные ими протоколы допросов граждан Украины, незаконно лишенных свободы, либо готовятся к внесению в ближайшее время.

"С некоторыми лицами из списка я созвонился по телефонам, указанным в списке. Правда, все они, вместо того, чтобы пребывать, как указывается в документе, "на территории Российской Федерации", почему-то находились по месту своего постоянного проживания на материковой Украине", — рассказал парламентарий.

Документ-ориентировка РФ

Документ-ориентировка РФ

Facebook Рефата Чубарова

Информацию о готовящейся российской диверсии подтвердили и в Министерстве обороны Украины. По словам спикера ведомства Александра Мотузяника, российская сторона с целью дискредитации готовит обвинения Украины в якобы подготовке террористических актов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и в аннексированном Крыму.

"Российский режим для усиления антиукраинской информационной кампании и оправдания агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе планирует сфабриковать очередные информационные поводы для дискредитации Украины. С этой целью российская сторона готовит обвинения нашего государства в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым", — цитирует его слова пресс-служба Минобороны.

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Кроме того, добавил Мотузяник, не исключается проведение Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, таких как ТЭС, порты, мосты, предприятия, использующие в производстве вредные вещества, на транспорте и прочее с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению.

"Отмечаем и подчеркиваем, что эти действия являются очередной провокацией Российской Федерации против Украины", — сказал Мотузяник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря Северо-Кавказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону, РФ) вынес приговор четырем крымским татарам, безосновательно обвинив их в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

В частности, Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, еще троих — Рустема Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова — к девяти годам колонии строгого режима.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Рефат Чубаров
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Тугарин-поганин Сам придумывает воображаемые "документы" сам же их публикует,а потом сам же всех разоблачает
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Дейман Алон
Дейман Алон
Пидарашенские разведорганы плодят фэйки для того, чтобы обосновать свое бесцельное существование и показать руководству Срашки свою нужность.
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