''Россию признают международным преступником'': озвучен прогноз

Украина будет добиваться всемирного признания аннексии Крыма и агрессии РФ актом войны. На этот путь государство вышло после публичного заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что инцидент с захватом Россией кораблей ВМСУ в Черном море – это война, а не "украинский кризис".

Об этом в эфире ObozTV заявила блогер и журналист Лариса Волошина. По её словам, Украина будет отталкиваться от резолюций третьего комитета ООН, где Крым назван оккупированной территорией, а Россия – агрессором.

"Украина должна этого добиваться. Безусловно, теперь мы будем стремиться к такой же резолюции и по Донбассу", – заверила Волошина.

Она напомнила, что согласно международному праву аннексия является одним из элементов оккупации. Украина же идет к тому, чтобы мир признал – аннексия тоже часть войны.

Зеленые человечки в Крыму

"И решение международного криминального суда говорит о том, что даже если не были использованы войска и не было кровопролития – это война. Это территория международного конфликта между двумя государствами. Смотрите, Россия очень хвастается тем, что якобы в Крыму не пролила крови. Хотя это и не так. Миру придется признать, что Россия – это преступник", – резюмировала журналист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кремле разозлились из-за заявления Порошенко о войне. Российские политики назвали это "попыткой разогнать антироссийскую истерию".

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