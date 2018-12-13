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''Россию признают международным преступником'': озвучен прогноз

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Украина будет добиваться всемирного признания аннексии Крыма и агрессии РФ актом войны. На этот путь государство вышло после публичного заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что инцидент с захватом Россией кораблей ВМСУ в Черном море – это война, а не "украинский кризис".

Об этом в эфире ObozTV заявила блогер и журналист Лариса Волошина. По её словам, Украина будет отталкиваться от резолюций третьего комитета ООН, где Крым назван оккупированной территорией, а Россия – агрессором.

"Украина должна этого добиваться. Безусловно, теперь мы будем стремиться к такой же резолюции и по Донбассу", – заверила Волошина.

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Она напомнила, что согласно международному праву аннексия является одним из элементов оккупации. Украина же идет к тому, чтобы мир признал – аннексия тоже часть войны.

Зеленые человечки в Крыму

Зеленые человечки в Крыму

"И решение международного криминального суда говорит о том, что даже если не были использованы войска и не было кровопролития – это война. Это территория международного конфликта между двумя государствами. Смотрите, Россия очень хвастается тем, что якобы в Крыму не пролила крови. Хотя это и не так. Миру придется признать, что Россия – это преступник", – резюмировала журналист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кремле разозлились из-за заявления Порошенко о войне. Российские политики назвали это "попыткой разогнать антироссийскую истерию".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угрозаАннексия КрымаВойна на ДонбассеОбострение в Азовском мореПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Лариса Волошина
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссияКрымвойнаКонфликт Черное мореАзовское мореООН
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минин евген
минин евген
а слово "русский" признать нецензурным.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Полная профанация в международном праве как и в названии международных судебных органов и их полномочиях.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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