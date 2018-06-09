Россию предупредили о ядерной катастрофе из-за "ДНР"

Действия террористов "ДНР" могут спровоцировать серьезную ядерную катастрофу, которая ударит не только по Украине и неподконтрольным ей территориям Донбасса, но и по России.

Об этом в эфире ObozTV заявила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Эколог прокомментировала решение "ДНР" затопить шахту "Юнком" возле Енакиево, где в советское время проводились ядерные испытания.

"Шахта "Юнком" является ядерным объектом. Сейчас, по решению этих безголовых людей, так называемая "ДНР" решила прекратить откачивание воды и затопить эту шахту "в связи с экономическими обстоятельствами". Тогда этот объект оказывается под водой на глубине 800 м. Никто не может спрогнозировать, что случится, если произойдет разгерметизация этой шахты", - заявила она.

Тимочко объяснила, что радиоактивные вещества из-за разгерметизации шахты могут попасть в реку Северский Донец, а оттуда – на территорию России, куда поворачивает река.

Как подчеркнула эколог, "есть серьезная угроза трансграничной ядерной катастрофы мирового масштаба".

Эксперт отметила, что в так называемых "органах власти ДНР" есть несколько специалистов, которые раньше работали в департаменте природных ресурсов Донецкой области.

"Они точно знают эти угрозы, раньше много раз об этом говорили, поднимали этот вопрос в Киеве. Сейчас уверяют, что там все хорошо и безопасно. Политическая удавка действует даже на их профессионализм. Люди берут грех на душу, потому что может быть страшная катастрофа", - заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" отключили насосы, с помощью которых откачивалась вода из шахты "Юнком" вблизи Енакиево, где во времена СССР проводились ядерные испытания.