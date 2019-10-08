Россию поймали на лжи в суде из-за украинских военных кораблей

Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских военных кораблей, захваченных в Черном море.

Об этом "Українським Новинам" заявил командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко. По его словам, после обмена пленными РФ заявила о том, что якобы вместе с 24 украинскими моряками также вернула и судна.

"Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", - подчеркнул он.

Захват кораблей в Черном море BBC.com

По мнению Воронченко, Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии для суда.

"Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?" - заявил он.

Воронченко сказал, что Министерство иностранных дел Украины отправило России запрос о возврате кораблей, но пока не получило ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские моряки, которые находились в российском плену, при встречах в автозаках по дороге на суды пели национальный гимн Украины.

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