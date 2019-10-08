Главная Новости
8 октября • обновлено в 15:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Россию поймали на лжи в суде из-за украинских военных кораблей

306 Читать материал на украинском

Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских военных кораблей, захваченных в Черном море.

Об этом "Українським Новинам" заявил командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко. По его словам, после обмена пленными РФ заявила о том, что якобы вместе с 24 украинскими моряками также вернула и судна.

"Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", - подчеркнул он.

Захват кораблей в Черном море

Захват кораблей в Черном море

BBC.com

По мнению Воронченко, Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии для суда.

Новости
"Предатель!" Выяснилось, что пленные украинские моряки готовили Медведчуку

"Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?" - заявил он.

Воронченко сказал, что Министерство иностранных дел Украины отправило России запрос о возврате кораблей, но пока не получило ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские моряки, которые находились в российском плену, при встречах в автозаках по дороге на суды пели национальный гимн Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel