Россию обязали выплатить семье погибшего воина ВСУ 6 млн грн

В понедельник, 19 августа, Кировский районный суд города Кропивницкий постановил взыскать с государства-агрессора России в пользу супруги погибшего офицера-вертолетчика ВСУ Александра Сабады Татьяны и сыновей – Олега и Максима – моральный ущерб в размере 5 миллионов 842 тысячи 800 гривен.

Он удовлетворил исковое заявление, подготовленное командой "Силы права" в интересах семьи погибшего, сообщила пресс-служба движения.

Так, 2 мая 2014 года вблизи села Карповка Славянского района Донецкой области, во время выполнения задания по эвакуации раненых наземных украинских военных подразделений вблизи села Маяки, ракетой сбили вертолет МИ-24, бортовой №09, ВСУ.

Вооруженные силы Украины Ua.news

В составе экипажа находился начальник штаба – первый заместитель командира вертолетной эскадрильи подполковник Сабада, посмертно награжденный орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Ранее, 27 марта 2017 года, в Кропивницком после многомесячной судебной борьбы при поддержке "Силы права" было получено решение судьи Кировского районного суда Кропивницкого Инны Павленко. Оно установило юридический факт гибели Сабады при исполнении обязанностей военной службы вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Очередное справедливое решение судьи Павленко в пользу украинцев, которые вследствие российской вооруженной агрессии понесли тяжелую утрату", – отметил глава движения Андрей Сенченко.

По его словам, уже есть сотни аналогичных решений в интересах семей погибших военнослужащих и гражданских лиц, тысячи находятся на разных стадиях рассмотрения в судах всех регионов Украины.

"Каждый день команда "Силы права" усиливает давление на государство-агрессора и продолжает наступление на юридическом фронте", – подчеркнул Сенченко.

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