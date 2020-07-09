Россияне в ТКГ назвали переселенцев с ОРДЛО "несущественным вопросом", – Казанский

Украине на переговорах ТКГ в Минске не удалось достигнуть особого прогресса по поводу "особого статуса" Донбасса с российской делегацией. Ведь представители страны-агрессора решили вычеркнуть из будущего закона упоминание о вынужденных переселенцах.

Как сообщил на своей странице в Facebook представитель украинской стороны, журналист Денис Казанский, согласовать не удалось даже текст преамбулы закона.

В украинской редакции она звучит так: "Этот Закон определяет порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью создания условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создания условий для возвращения жителей в вынужденно оставленные места постоянного проживания, их реинтеграции, а также для восстановления жизнедеятельности в населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях и развития территорий ".

Однако россияне, по словам Казанского, потребовали сократить преамбулу и убрать из нее упоминание о возвращении и реинтеграции переселенцев.

"То есть, РФ и ее боевики практически прямым текстом требуют вычеркнуть 1,5 млн выехавших людей. И понятно почему. Они боятся самого факта нашего существования, ведь мы портим их пропагандистскую картинку. Они боятся возвращения проукраински настроенного населения, которое с самого начала не признавало никаких "Л/ДНР". Кроме того, они пользуются нашим захваченным имуществом, которое очень не хотят возвращать", – объяснил позицию оккупантов журналист.

Он подчеркнул, что украинцы, которые покинули свои дома на Донбассе, никогда с этим не согласятся. Следовательно, вычеркнуть переселенцев не удастся, и это является принципиальным моментом для украинской стороны переговоров в Минске.

"Представитель ОРДЛО от РФ Родион Мирошник заявил, что 1,5 млн человек "это несущественный вопрос", и их следует убрать из преамбулы, чтобы не было лишнего текста. Вот такое отношение к жителям Донбасса у его "защитников". У меня другое отношение. Поэтому со своей стороны я предлагаю добавить в закон дополнительную статью, касательно компенсаций вынужденным переселенцам, которые потеряли в ОРДЛО имущество и жилье", – отметил член делегации Украины в ТКГ.

Заплатить их, акцентировал он внимание, должны будут те люди, которые принимали участие в захватах и "отжимах" и причинили законопослушным гражданам ущерб.

"В целом же для меня после ряда заседаний ТКГ уже очевидно, что всячески тормозит и заводит в тупик этот процесс именно российская сторона. Практически все предложения, которые выдвигает Украина, Россией и ее сателлитами не принимаются и блокируются. Преамбула закона об особом статусе – яркий тому пример", – пришел к выводу Казанский.

Также, добавил он, россияне не хотят идти на уступки в вопросе о незаконном захвате территорий Украины в нарушение Минских договоренностей.

"На заседании снова поднимался вопрос Дебальцево и захваченных у Украины в нарушение Минска 1700 квадратных километров. Российские боевики, разумеется, возвращать их отказываются. И как в таких условиях можно говорить о выполнении Минских соглашений – не ясно", – написал журналист.

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