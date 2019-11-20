"Россияне угробили корабли, сняли даже унитазы!" ВСУ раскрыли варварство РФ

Россия вернула захваченные в Керченском проливе украинские корабли, практически уничтожив их.

Об этом "4 каналу" сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", – отметил офицер.

Военный пояснил, что катера идут так медленно из-за повреждений, которые нанесли россияне.

Отметим, что сегодня, 20 ноября, возвращенные Россией украинские корабли направляются в порт Очакова, Николаевская область.

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