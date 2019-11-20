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20 ноября • обновлено в 14:50
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"Россияне угробили корабли, сняли даже унитазы!" ВСУ раскрыли варварство РФ

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Россия вернула захваченные в Керченском проливе украинские корабли, практически уничтожив их.

Об этом "4 каналу" сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", – отметил офицер.

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Военный пояснил, что катера идут так медленно из-за повреждений, которые нанесли россияне.

Отметим, что сегодня, 20 ноября, возвращенные Россией украинские корабли направляются в порт Очакова, Николаевская область.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
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Мощный Федя
Мощный Федя
Так укропы сняли сами все до похода и продали, надеялись, что их потопят и как говорится "концы в воду",
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Nemo Kapitan
Nemo Kapitan
А ботику поставили огромный монумент, Которым и гордится вся Одесса. А снизу просто написали: зачем вы ботик потопили, гады, на нем был старый патефон и портрет Эдиты Пьехи, И маленький курительный салон. (с) Юрий Визбор
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Пи*дит танкист!!!!! Вещдоки передаются по описи и под видеофиксацию!!!!))))))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Garmonov Aleksandr, После показа актов передачи с российской стороны, свiдомо MAHДАйная мpaзота начнет хрюкать бекать мекать что то новое....по Шпаку...
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