"Россияне угробили корабли, сняли даже унитазы!" ВСУ раскрыли варварство РФ

Россия вернула захваченные в Керченском проливе украинские корабли, практически уничтожив их.
Об этом "4 каналу" сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", – отметил офицер.
Военный пояснил, что катера идут так медленно из-за повреждений, которые нанесли россияне.
Отметим, что сегодня, 20 ноября, возвращенные Россией украинские корабли направляются в порт Очакова, Николаевская область.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе судно РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три корабля.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов прошла 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.
При этом Россия вернула Украине захваченные в Керченском проливе корабли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.
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