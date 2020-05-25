Россияне учат лгать об Украине: СБУ раскрыла правду о пропаганде и преследованиях в "Л/ДНР"

Служба безопасности Украины документирует информационную агрессию в оккупированных Донецке и Луганске, где все СМИ, фейковые органы власти и бизнес контролируются ФСБ России.

Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, об этом рассказал один из экс-руководителей пропагандистского канала Горловки, сбежавший из оккупированных территорий.

"Боевики указывают журналистам, о чем и как они должны писать. Контент в ОРДЛО – это несуществующие успехи "республик", сокрытие коррупции и социальных проблем", – отмечается в заявлении.

По словам мужчины, за каждым каналом, радио и изданием в ОРДЛО закреплен свой куратор. До недавнего времени этими процессами руководил Александр Казаков – бывший советник погибшего главаря Александра Захарченко.

"Ежемесячно всех руководителей СМИ и работников так называемого министерства информации собирают на совещания, которые проводят россияне. Журналистам отмечают, что о реальной ситуации в "республиках" писать строго запрещено. Закрытие шахт, забастовки, безденежье, повальная коррупция и беззаконие – в ОРДЛО табу. Кроме того, работников СМИ отправляют в Ростов в Донской государственный технический университет. Там они проходят курсы повышения квалификации по ведению информационной войны внутри страны", – сообщила СБУ.

В частности, от всех СМИ требуют постоянных сюжеты о якобы ужасной ситуации в Украине. Все материалы обязательно утверждаются в "Мининформе ДНР" кураторами из РФ.

"Несогласных, а также людей, которые могут повредить репутации, боевики держат под наблюдением. Через постоянный прессинг с ОРДЛО массово бегут как должностные лица, так и рядовые граждане. Многие из них обращаются за помощью в Службу безопасности. Сейчас все собранные украинской спецслужбой свидетельство приобщены к огромной доказательной базы об агрессивной войне против Украины и преступлениях оккупантов в "Л/ДНР", – добавили в СБУ.

Российская пропагнада. Иллюстрация 24 Канал

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