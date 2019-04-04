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Россияне прут на Донбасс: в убийстве "Ведьмы" вскрылся страшный нюанс

4.3тЧитать материал на украинском

Оружие, которое обнаружили на месте гибели украинских воинов Яны "Ведьмы" Червоной и Александра "Деда" Милютина, свидетельствует о том, что Россия может готовиться к нападению.

Такое мнение высказал журналист Андрей Цаплиенко. В своем Telegram он акцентировал на том, что Кремль еще никогда не давал в руки боевиков "Л/ДНР" новых боеприпасов.

Он показал фото детонатора от снаряда с маркировкой 3В35, который нашли на позиции ВСУ.

"Это детонатор для 120-мм боеприпасов к самоходной артсистеме "Нона", впрочем, чаще всего он ставиться на 100-мм снаряды к пушкам 2А70, которая разработана в 1990 году. В середине 90-х ее начали устанавливать на боевой модуль "Бахча-У" к БМП-3, БМД-4, БТР-90. Пушка 2А70 – относительно новое оружие, которое Россия продает лишь в Кувейт и в Эмираты. В Украине, конечно, такой нет. Более того, ее раньше не было и в "7 бригаде" бойовиков, которая стоит напротив нашего батальона "Донбасс-Украина", – подчеркнул Цаплиенко.

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Россияне прут на Донбасс: в убийстве "Ведьмы" вскрылся страшный нюанс

Telegram Андрей Цаплиенко

По словам журналиста, россияне обычно отправляли в "семерку" металлолом, использованный ранее.

"Поэтому, вывод. Или у хозяев к наемникам отношение почему-то изменилось именно сейчас, в дни избирательной турбулентности. Или, вероятнее всего, на Донбасс заходят россияне с новой техникой. И испытывают ее на нас", – предостерег журналист.

Россияне прут на Донбасс: в убийстве "Ведьмы" вскрылся страшный нюанс

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что известно об убитых на Донбассе воинах батальона "Донбасс" Яне Червоной ("Ведьме") и Александре Милютине ("Деде").

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
ВСУ
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну помогают, и что? Окраине вон мерикосы оружие продают , так что теперь, усраться? Или в вашем тамосе записано, что кто-то кому-то имеет право помогать, а кто-то кому-то не имеет?
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