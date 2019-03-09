Россияне провели учения для террористов: видео попало в сеть

Российские инструкторы провели в Сирии учения для палестинских террористов.

Соответствующее видео недавно оказалось в сети и активно распространяется многими пользователями.

Сообщается, что это уже не первая группа боевиков, которая прошла подготовку военными РФ.

Пользователи сети считают, что эти наемники могут быть также задействованы на оккупированном Донбассе или же в других горячих точках.

В Сирии, российские инструкторы обучают и тренируют палестинских террористов. Это уже не первая группа боевиков прошедшая подготовку.

Кое кому бы стоило задуматься, где эти террористы будут применять полученные навыки. pic.twitter.com/KIStKop2g0 — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 8 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ООС на Донбассе заявил о необходимости продолжить войну и заверил, что ВСУ готовы к наступлению.

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