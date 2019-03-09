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Россияне провели учения для террористов: видео попало в сеть

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Российские инструкторы провели в Сирии учения для палестинских террористов.

Соответствующее видео недавно оказалось в сети и активно распространяется многими пользователями.

Сообщается, что это уже не первая группа боевиков, которая прошла подготовку военными РФ.

Пользователи сети считают, что эти наемники могут быть также задействованы на оккупированном Донбассе или же в других горячих точках.

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Россияне провели учения для террористов: видео попало в сеть
Россияне провели учения для террористов: видео попало в сеть
Россияне провели учения для террористов: видео попало в сеть
Россияне провели учения для террористов: видео попало в сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ООС на Донбассе заявил о необходимости продолжить войну и заверил, что ВСУ готовы к наступлению.

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Место
Сирия
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А там нигде не написанг, что "палестинские боевики" воюют против ИГИЛ в Сирии, а у себя дома против Израиля, который отжимает у них земли?
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