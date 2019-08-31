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"Из-за ядреных ракет Путина?" Цимбалюк разнес россиян за циничный страх перед войной

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Украинский журналист Роман Цимбалюк возмутился итогами опроса "Левада-Центра", согласно которым более половины россиян боятся войны.

В своем видеоблоге на YouTube он напомнил, что, несмотря на это, они уже долгие годы ведут две кровавых войны – на украинском Донбассе и в Сирии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, согласно исследованию "Левада-Центра", войны боится 51% россиян. Это на 1% больше, чем было сразу после развала СССР.

Новости
"Х*хлов можно х*рачить?!" Цимбалюк разнес россиян за двуличие

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

"Это странно – чем больше Путин рассказывает о ядреных ракетах, которые есть на вооружении российской армии и разрабатываются российским военно-промышленным комплексом, тем больше страхов в Российской Федерации. Но это не мешает российскому гражданину продолжать одобрять действия Путина. Таких аж целых 67%. Боятся россияне войны при том, что их страна ведет как минимум две военных операции – война против Украины на Донбассе после оккупации Крыма и сирийская история. Да, чтобы русским было не так страшно, Путин издал указ и засекретил потери российских вооруженных сил в так называемое мирное время", – напомнил оккупантам Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк показал, как эксперты клуба "Валдай", который регулярно посещает президент России Владимир Путин, обсудили стратегию войн будущего, которая очень похожа на нынешнюю гибридную войну против Украины.

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Персона
Роман Цимбалюк
Место
Россия
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
А у військових містечках питали, там бояться, а у школах-академіях силовиків, а дворову гопоту та людей у котрих майже нічого нема? Пи**Ять.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Цымбалюк в силу врождённой неполноценности, не понимает, что благодаря "ракетам Путина" у нас и не будет войны. И ещё интересный момент, Цымбалюк почему то пожалел игиловцев, видимо это и есть настоящие братья рагулей.
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