Россияне понесли серьезные потери на Донбассе

Украинские защитники на Донбассе ликвидировали пять российских оккупантов в период с 21 по 30 января.

Об этом сообщается в сводке "Информационного сопротивления", опубликованной военным экспертом Константином Машовцом в Facebook.

"В период с 21-го по 30-е января с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 5 человек: 1 АК – 1 омсбр (Кальмиусское) 2 в/с; 2 АК – 4 омсбр (Алчевск) 2 в/с,7 омсбр (Брянка) 1 в/с", – отметил Машовец.

Он подчеркнул, что террористы постоянно проводят перегруппировку военной техники на Донбассе.

Могила погибшего на Донбассе 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате боевых действий на Донбассе 29 января. При этом бойцы давали отпор террористам "Л/ДНР", которые обстреляли ВСУ.

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