Главная Новости
30 января • обновлено в 10:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Россияне понесли серьезные потери на Донбассе

651
Читать материал на украинском

Украинские защитники на Донбассе ликвидировали пять российских оккупантов в период с 21 по 30 января.

Об этом сообщается в сводке "Информационного сопротивления", опубликованной военным экспертом Константином Машовцом в Facebook.

Новости
Сдал Россию с потрохами: СБУ вывезла из "ДНР" "экс-министра"

"В период с 21-го по 30-е января с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 5 человек: 1 АК – 1 омсбр (Кальмиусское) 2 в/с; 2 АК – 4 омсбр (Алчевск) 2 в/с,7 омсбр (Брянка) 1 в/с", – отметил Машовец.

Он подчеркнул, что террористы постоянно проводят перегруппировку военной техники на Донбассе.

Могила погибшего на Донбассе

Могила погибшего на Донбассе

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате боевых действий на Донбассе 29 января. При этом бойцы давали отпор террористам "Л/ДНР", которые обстреляли ВСУ.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги