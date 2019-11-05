Россияне понесли масштабные потери на Донбассе

Российские террористы, оккупировавшие Донбасс, снова понесли потери в зоне боевых действий. Так, с 29 октября по 5 ноября они составили шесть человек только по подтвержденным данным.

Об этом сообщается в сводке "Информационного сопротивления", опубликованной военным экспертом Константином Машовцом в Facebook.

Груз 200 "Корреспондент"

"В период с 29 октября по 5 ноября подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили шесть человек: 1 АК – 1 ОМСБр (Кальмиусское) один военнослужащий, 9 ОМСП (Новоазовск) два военнослужащих, 2 АК – 4 ОМСБр (Алчевск) два военнослужащих, 7 ОМСБр (Брянка) один военнослужащий", – говорится в сообщении.

Также Машовец рассказал, что оккупационная "администрация" ОРДЛО совместно с медико-санитарной службой оккупационной группировки проводят мероприятия по проверке готовности медицинских учреждений к принятию на лечений раненых военнослужащих 1-го и 2-го АК ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ООС сообщили, что в последнее время террористы "Л/ДНР" неохотно вступают в бои и их насильно выгоняют на поле боя, как штрафбатовцев.

Напомним, в октябре потери российских террористов "Л/ДНР" достигли 96 человек. Из них 33 – убитыми.

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