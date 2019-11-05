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5 ноября • обновлено в 11:34
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Россияне понесли масштабные потери на Донбассе

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Российские террористы, оккупировавшие Донбасс, снова понесли потери в зоне боевых действий. Так, с 29 октября по 5 ноября они составили шесть человек только по подтвержденным данным.

Об этом сообщается в сводке "Информационного сопротивления", опубликованной военным экспертом Константином Машовцом в Facebook.

Груз 200

Груз 200

"Корреспондент"

"В период с 29 октября по 5 ноября подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили шесть человек: 1 АК – 1 ОМСБр (Кальмиусское) один военнослужащий, 9 ОМСП (Новоазовск) два военнослужащих, 2 АК – 4 ОМСБр (Алчевск) два военнослужащих, 7 ОМСБр (Брянка) один военнослужащий", – говорится в сообщении.

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Также Машовец рассказал, что оккупационная "администрация" ОРДЛО совместно с медико-санитарной службой оккупационной группировки проводят мероприятия по проверке готовности медицинских учреждений к принятию на лечений раненых военнослужащих 1-го и 2-го АК ВС РФ.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина
Тег
Информационное сопротивление
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наш машувец, курнув с утра спайсов, огласило медиапространство новыми откровениями. ))
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ох уж эти сказочники!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Машовец - это новая говорящая каска? Наградное оружие надеюсь у неё имеется.
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