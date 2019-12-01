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2 декабря • обновлено в 00:40
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Россияне не пускают: в штабе ООС сообщили о крупном ЧП под Донецком

12.8т
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Украинская сторона не может восстановить электроснабжение в Марьинке (Донецкая область) из-за российских оккупантов.

Как сказано в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook, в результате непогоды остались обесточены около 50 частных домов на улицах Тельмана и Октябрьской.

"Украинский ремонтные бригады не могут восстановить электроснабжение, ведь выведены из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований Российской Федерации.

Несмотря на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК, гарантий соблюдения режима прекращения огня российские оккупационные войска до сих пор так и не предоставили", – сказано в сообщении.

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Как писал OBOZREVATEL, 1 декабря двое украинских военнослужащих погибли на войне на Донбассе из-за подлости российских оккупантов, которые попытались прорваться в тыл ВСУ.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Опять "российские войска"? Задолбали! Факты в студию! Фото, видио, документы! Кроме фантазий нет не хрена. Если воюете с Россией, то почему только на Донбассе?
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
АХМЕТКА МУТИТ ТАТАРСКИЙ ПИЗДУН!!!
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0
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