Россияне не пускают: в штабе ООС сообщили о крупном ЧП под Донецком

Украинская сторона не может восстановить электроснабжение в Марьинке (Донецкая область) из-за российских оккупантов.

Как сказано в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook, в результате непогоды остались обесточены около 50 частных домов на улицах Тельмана и Октябрьской.

"Украинский ремонтные бригады не могут восстановить электроснабжение, ведь выведены из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований Российской Федерации.

Несмотря на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК, гарантий соблюдения режима прекращения огня российские оккупационные войска до сих пор так и не предоставили", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, 1 декабря двое украинских военнослужащих погибли на войне на Донбассе из-за подлости российских оккупантов, которые попытались прорваться в тыл ВСУ.

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