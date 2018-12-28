Россияне нашли в Украине 4 "ядерных фугаса": пропагандисты выдали громкий фейк

Российские пропагандисты приравняли украинские атомные электростанции к "ядерным фугасам", которые крайне опасны при гипотетическом вторжении РФ на территорию Украины.

"Не стоит забывать о четырех АЭС: Запорожской, Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Они и в мирное время представляют из себя серьезную опасность, поскольку украинцы допускают нарушения в технологии их эксплуатации. А в военное время это, по сути, четыре ядерных фугаса большой поражающей мощности", — пишет рупор Кремля "НВО".

По информации издания, российская армия при возможном вторжении может рассчитывать на лояльность населения Левобережья.

В публикации отмечается, что все, чем располагает Украина, “это плохо обученная и столь же плохо вооруженная пехота, несколько сотен старых танков и допотопная артиллерия”.

В то же время издание указывает, что подсчет украинских сухопутных сил не дает истинного представления о том, как могут развиваться события русско-украинской войны.

"При вторжении российское командование может рассчитывать на лояльность населения только Левобережной Украины, а также южных областей (Одесской, Николаевской и Херсонской). Население большой части правого берега, особенно северо-запада страны, наверняка будет партизанить. Допустим, Россия захватила Украину, следом возникнет вопрос, что делать с разрушенной страной, ведь у Москвы нет ресурсов для ее восстановления. И наконец, Западу все равно, кто затеет войну, агрессором будет объявлена именно Москва, а это обеспечит надежную изоляцию России на долгую перспективу”, — пишет рупор Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль запустил массированную дезинформационную кампанию по прогнозированию реального начала военных действий в Украине.

Пропагандисты даже указывали точные даты, места и конкретные провокации.