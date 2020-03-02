Российские террористы на Донбассе незаконно отчуждают недвижимое имущество мирных жителей для своих нужд.

О массовых фактах такого захвата стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, сообщается на сайте ведомства.

"Жители временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжают страдать от произвола командования российско-оккупационных войск. В частности, в пгт Донецк с аргументацией "для нужд мобилизации" у граждан принудительно изымают объекты недвижимого имущества для размещения "подразделений силовых структур", – говорится в сводке.

Кроме того, значительный материальный ущерб местному населению наносят и российские наемники, которые в феврале прибыли на Донбасс для ротации подразделений соединений и частей 1 АК РФ.

Террористы "ДНР" "Прямой"

Военные преступники самовольно заняли временно незаселенные дома местных жителей, где портят их личное имущество. В том числе имеют место отдельные случаи обстрелов личного автотранспорта. Российские оккупационные "администрации" при этом не принимают никаких мер для прекращения указанных преступных действий боевиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 2 марта российские террористы на Донбассе умышленно обстреляли минами населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. В результате ранены мирные жители, повреждены дворы и дома местного населения.

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