Россияне на Донбассе лишились новейшей техники: начались разборки

На оккупированный Донбасс прибыла группа инспекторов российской армии, которая проводит расследование по поводу потери личного состава и оборудования радиоэлектронной борьбы.

По информации разведки, в районе населенного пункта Смелое, что на Луганщине, противником потерян новейший образец техники РЭБ российского производства - станцию ​​постановки помех Р-330Ж "Житель", передает пресс-центр АТО.

Сначала потерю хотели "списать" на обстрелы силами АТО, во что, очевидно, не поверили и российские кураторы.

В разведке штаба предполагают, что техника РЭБ могла быть уничтожена в результате пренебрежения элементарными пожарными нормами, или же из-за некомпетентности российских "советников", по которым и назначено расследование.

Как сообщал "Обозреватель", в ближайшее время на Донбасс планируется прибытие спецвойск из России.