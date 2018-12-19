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''Россияне – как всегда'': РФ опозорилась на перегрворах в Минске

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Российская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске в очередной раз отказалась обсуждать обмен украинских пленных и политзаключенных на граждан РФ, а представитель страны Борис Грызлов даже не явился на заседание.

Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Россияне вели себя как обычно. На прошлом заседании представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, как только мы подняли вопрос Азова и немедленного освобождения моряков, вышел с заседания. На этот раз вообще не приехал, потому нечем отвечать на очевидные вопросы. Поэтому РФ была представлена ​​другими дипломатами", – рассказала Геращенко.

''Россияне – как всегда'': РФ опозорилась на перегрворах в Минске
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Она уточнила, что в вопросе освобождения заложников и политзаключенных нет никакого прогресса, потому что на все компромиссные предложения Украины отвечали отказом.

''Россияне – как всегда'': РФ опозорилась на перегрворах в Минске

"Во время переговоров между строками читалось, что РФ не готова к каким-либо конструктивным шагам и компромиссам. Так же заблокирован поиск пропавших", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря Россия заблокировала обсуждение ситуации с захватом украинских моряков в Черном море, а Грызлов просто сбежал с заседания. Кроме того, Россия и "Л/ДНР" сорвали предложение Украины освободить пленных и политзаключенных 27 декабря 2018 года.

Напомним, что 25 ноября корабли военно-морских сил Украины были обстреляны и захвачены в Черном море на выходе из Керченского пролива. Оккупанты также арестовали украинских моряков.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Персоны
Ирина ГеращенкоБорис Грызлов
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
А в чемпозор то? Просто Грызлов понял что со свиньями в вышиванках разговаривать неочем. Они только визжать, гадить и комбикорм из рук пиндосов жрать п могут
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Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
может бухать дальше
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
О чем можно говорить и обеснят дебилам . давно уже объяснили что военно пленных в России нет.если это Украине не понять о чем можно дебилами договариваться.
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