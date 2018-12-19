''Россияне – как всегда'': РФ опозорилась на перегрворах в Минске

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске в очередной раз отказалась обсуждать обмен украинских пленных и политзаключенных на граждан РФ, а представитель страны Борис Грызлов даже не явился на заседание.

Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Россияне вели себя как обычно. На прошлом заседании представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, как только мы подняли вопрос Азова и немедленного освобождения моряков, вышел с заседания. На этот раз вообще не приехал, потому нечем отвечать на очевидные вопросы. Поэтому РФ была представлена ​​другими дипломатами", – рассказала Геращенко.

Она уточнила, что в вопросе освобождения заложников и политзаключенных нет никакого прогресса, потому что на все компромиссные предложения Украины отвечали отказом.

"Во время переговоров между строками читалось, что РФ не готова к каким-либо конструктивным шагам и компромиссам. Так же заблокирован поиск пропавших", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря Россия заблокировала обсуждение ситуации с захватом украинских моряков в Черном море, а Грызлов просто сбежал с заседания. Кроме того, Россия и "Л/ДНР" сорвали предложение Украины освободить пленных и политзаключенных 27 декабря 2018 года.

Напомним, что 25 ноября корабли военно-морских сил Украины были обстреляны и захвачены в Черном море на выходе из Керченского пролива. Оккупанты также арестовали украинских моряков.