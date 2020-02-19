"Россияне гибнут на Донбассе": экс-главарь "ДНР" сдал Путина с потрохами

Бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай подтвердил, что на Донбассе воюют "добровольцы" из России.

Видео с признанием опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан. Бородай сообщил, что россияне гибнут на поле боя. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Буквально вчера вывезли два тела погибших русских добровольцев. Немного добровольцев из России сейчас воюют на Донбассе, но, тем не менее, воюют. И вот они погибают", – рассказал Бородай.

Бородай подтвердил, что на Донбассе воюют "добровольцы" из России Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бородай признался, что "республики" на Донбассе появились только благодаря президенту России Владимиру Путину.

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