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19 февраля • обновлено в 10:54
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"Россияне гибнут на Донбассе": экс-главарь "ДНР" сдал Путина с потрохами

6.7т
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Бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай подтвердил, что на Донбассе воюют "добровольцы" из России.

Видео с признанием опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан. Бородай сообщил, что россияне гибнут на поле боя. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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"Буквально вчера вывезли два тела погибших русских добровольцев. Немного добровольцев из России сейчас воюют на Донбассе, но, тем не менее, воюют. И вот они погибают", – рассказал Бородай.

Бородай подтвердил, что на Донбассе воюют "добровольцы" из России

Бородай подтвердил, что на Донбассе воюют "добровольцы" из России

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бородай признался, что "республики" на Донбассе появились только благодаря президенту России Владимиру Путину.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Анатолий Штефан Александр Бородай
Место
Украина
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Комментарии
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Скоро мир перейдет на альтернативные источники энергии, и помойка, которая живет на 70% за счет нефти и газа начнет трещать по швам, вот тогда многие украинские, чеченские, грузинские и другие добровольцы отдадут долг помойке))) Останется ли после этого мацковия в границах мацковской области - большой вопрос))
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6
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2 из 4 ответов | показать все
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
За 15 лет Украине нужно подготовить с 300-400 тысяч добровольцев, чтобы те взялись возрождать Киевскую Русь, а то на исторических ее землях сейчас непонятные потомки монголо-татарской орды живут Новгород, Кубань и другие!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Приблизительно 15 лет осталось вашей помойке: "Правительство Великобритании намерено ввести запрет на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые работают на бензине или дизельном топливе, к 2035 году, сообщил офис премьер-министра Бориса Джонсона."
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6
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Добровольцы - это тоже украинцы, живущие в России и имеющие родственников на Донбассе
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Юг Руси
Юг Руси
Штырлиц Дырявый наверно не знает? --- https://www.obozrevatel.com/society/otryizhka-sovkovogo-rabstva-izvestnyij-voennyij-gromko-uvolilsya-iz-ukrainskoj-armii.htm
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