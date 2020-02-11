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11 февраля • обновлено в 22:30
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"Россияне даже не убрали осколки снарядов": глава ВМС озвучил дальнейшую судьбу возвращенных украинских кораблей

1.8т
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К лету 2020 года украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые вернула Россия, снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины.

На данный момент их собираются отправить в ремонт. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил адмирал Игорь Воронченко, командующий Военно-морских сил Украины.

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"Сейчас оформлены все документы на постановку их в ремонт. Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снятое, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по обстрела "Бердянская". Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезд адвокатов, представляющих Украину в международных судах. Будет еще раз обзор катеров и буксира "Яны Капу", и в конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир пойдет на плановый ремонт ", – рассказал Воронченко.

Возвращенные украинские корабли

Возвращенные украинские корабли

ТАСС

Как писал OBOZREVATEL ранее, Россия нанесла трем кораблям ВМС Украины, которые были захвачены в ноябре 2018 года, ущерб на сумму свыше 55,5 млн гривен.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
Место
Украина
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Комментарии
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "ущерб на сумму свыше 55,5 млн гривен". Они новые стоят раза в два дешевле)
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1
0
Разумовская Лина
Разумовская Лина
И снова проходил мимо, это х0хля свои унитазы и обосранные трусы во столько оценила:)))
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1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сгодятся ещё, рыбу ловить
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8
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Захаров Дмитрий, живцом будешь?
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0
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