Россиян будут сажать за пересечение границы: Рада одобрила изменения в УК

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность для граждан страны-агрессора за незаконное пересечение государственной границы Украины.

За соответствующую инициативу (№7017) нардепов от Блока Петра Порошенко Ирины Луценко и Артура Герасимова проголосовали 243 депутата при минимально необходимых 226.

Документ вносит изменения в Уголовный кодекс, устанавливая уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора.

Согласно нововведению это должно будет касаться лиц, которые намерены навредить национальным интересам Украины и пересекают границу любым способом вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска, но без соответствующих документов.

Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект был принят парламентом в первом чтении 6 сентября.