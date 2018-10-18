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Россиян будут сажать за пересечение границы: Рада одобрила изменения в УК

11.2тЧитать материал на украинском

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность для граждан страны-агрессора за незаконное пересечение государственной границы Украины.

За соответствующую инициативу (№7017) нардепов от Блока Петра Порошенко Ирины Луценко и Артура Герасимова проголосовали 243 депутата при минимально необходимых 226.

Документ вносит изменения в Уголовный кодекс, устанавливая уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора.

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Согласно нововведению это должно будет касаться лиц, которые намерены навредить национальным интересам Украины и пересекают границу любым способом вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска, но без соответствующих документов.

Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект был принят парламентом в первом чтении 6 сентября.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Верховная Рада УкраиныГосударственная пограничная служба Украины
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
А где указаны гpаницы Укpаины?Очень хотелось бы узнать.По данным ООН у Укpаины нет демаpкации гpаниц.Что то было указано в Договоpе о Дpужбе и сотpудничестве,но так как его Укpаина похеpила,то узнавать негде.
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1
1
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Россия тоже должна принять закон о наказании граждан страны-терпилы. За незаконное пересечение границы шароварников нужно пороть розгами, макать головой в дерьмо и пинками выгонять обратно в страну-терпилу.
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Автандилов Иван
Автандилов Иван
Ну, пиздец теперь мне))) Я уже на три пожизненных расстрела напересекал)))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Автандилов Иван, Следующей будет пуля!
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