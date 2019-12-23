"Россия завязнет в Украине": генерал сказал, что остановит Путина

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что мероприятия по организации в Украине территориальной обороны крайне важны для страны.

"Мы с этим уже опаздываем. Это надо было делать намного раньше, но, видимо, просто сил не хватало", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя планы по запуску пилотного проекта территориальной обороны в одной из южных областей Украины.

По словам генерала, наличие территориальной обороны станет дополнительным фактором, останавливающим противника от широкомасштабного наступления. "Оккупировать территории они могут, но это обойдется им большой кровью. Они рискуют просто увязнуть в этом", – подчеркнул он.

Территориальная оборона в Украине может остановить агрессора, уверен генерал

По мнению Романенко, если бы в Украине в 2014 году существовала территориальная оборона, агрессию Российской Федерации можно было бы остановить. "Как занимали административные здания в Донецке, в Луганске? Россия запускала свои спецслужбы, ГРУ и так далее, наша полиция часто сдавала позиции, а Вооруженных Сил фактически не было. Но не было и силы, которая противостояла бы противнику из числа местных жителей".

Генерал подчеркнул, что территориальная оборона особенно эффективна, поскольку "люди мотивированы, они защищают свои семьи, свои дома". "Если людей подготовить, это очень серьезная сила", – убежден он.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что в 2020 году в одной из южных областей Украины будет запущен пилотный проект по организации территориальной обороны. По словам главы Минобороны, "каждый гражданин имеет право вооруженной защиты своей родины".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Загороднюк заявил о планах Министерства со временем отказаться от срочной службы. "Мы хотим убить призыв, это наш план. Поэтому нам надо развивать территориальную оборону", – сказал он.

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