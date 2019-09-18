Россия заслала на Донбасс военную "элиту": обнародованы секретные данные

Россия активизировала усиление своих позиций на Донбассе, назначив на руководящие должности в террористические подразделения выпускников своих военных вузов. Также она перебросила на фронт группировки элитных подразделений спецназначения ВС РФ.

Об этом стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, сообщается на сайте ведомства.

"Командование ВС РФ усиливает подразделения российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях за счет назначения на первичные офицерские должности выпускников российских высших военно-учебных заведений. В то же время, для повышения уровня специальной подготовки диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, через неконтролируемые Украиной участки границы продолжают прибывать военнослужащие из элитных подразделений спецназначения ВС РФ", – говорится в сообщении.

Россия на Донбассе "24 канал"

При этом уточняется, что новоприбывшие на оккупированную территорию кадровые российские военнослужащие отличаются крайне негативным отношением к местному населению, особенно к так называемым новым гражданам России, работающих в системе тылового обеспечения противника.

В связи с этим возросло количество применения оружия при возникновении конфликтных ситуаций. Так, 15 сентября при попытке применить оружие в общественном месте во время спора с представителями "местных правоохранительных органов" был тяжело ранен российский оккупант.

Однако, несмотря на такое обострение в зоне боевых действий, в Минобороны заверили, что подразделения Объединенных сил готовы к коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск.

Ситуация на Донбассе Сайт Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября террористы на Донбассе три раза нарушали режим тишины, обстреливая позиции ВСУ. Обстрелы велись около населенного пункта Майское. Возле Доломитного террористы применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

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