Россия закрыла море возле Крыма из-за учений Украины и НАТО

Российская Федерация полностью закрыла для судоходства практически все побережье оккупированного Крымского полуострова и Северного Кавказа.

Об этом написал на личной странице в Facebook руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко. По его словам, причиной такого грубого нарушения стали совместные учения Украины и стран НАТО "Объединенные усилия-2020".

"Такого ужаса РФ, которая закрыла все побережье оккупированного Крыма и своего Северного Кавказа запрещенными районами для мореплавания, не видел еще никто и никогда. А почему же ужас? А потому, что в Черном море четыре корабля НАТО, а в воздухе недавно В-52 летали, а на суше американские и британские парашютисты", – пояснил эксперт.

Красным обозначен район блокирования судоходства Россией, голубым – районы учений ЧФ РФ, желтым – ВМСУ. Facebook Андрея Клименко

Впрочем, таким шагом страна-агрессор не ограничилась и еще раз устроила с Украиной "войну учений" между Крымом и Одессой. Поскольку российские "Кавказ-2020" совпали по времени с "Объединенными усилиями-2020", то теперь в Черном море есть до 10 районов, где учения со стрельбами в одних районах заявленные и Украиной, и Россией. Клименко напомнил, что ранее подобная ситуация сложилась во время международных учений Sea Breeze-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL: