Россия закрыла море возле Крыма из-за учений Украины и НАТО
Российская Федерация полностью закрыла для судоходства практически все побережье оккупированного Крымского полуострова и Северного Кавказа.
Об этом написал на личной странице в Facebook руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко. По его словам, причиной такого грубого нарушения стали совместные учения Украины и стран НАТО "Объединенные усилия-2020".
"Такого ужаса РФ, которая закрыла все побережье оккупированного Крыма и своего Северного Кавказа запрещенными районами для мореплавания, не видел еще никто и никогда. А почему же ужас? А потому, что в Черном море четыре корабля НАТО, а в воздухе недавно В-52 летали, а на суше американские и британские парашютисты", – пояснил эксперт.
Впрочем, таким шагом страна-агрессор не ограничилась и еще раз устроила с Украиной "войну учений" между Крымом и Одессой. Поскольку российские "Кавказ-2020" совпали по времени с "Объединенными усилиями-2020", то теперь в Черном море есть до 10 районов, где учения со стрельбами в одних районах заявленные и Украиной, и Россией. Клименко напомнил, что ранее подобная ситуация сложилась во время международных учений Sea Breeze-2020.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н в сопровождении истребителей ВСУ в очередной раз пролетели воздушным пространством Украины над Черным морем.
Командование ВВС ВСУ заявило, что такие совместные патрулирования теперь будут иметь регулярный характер.
Кроме того, в Украину для участия в учениях "Объединенные усилия-2020" прибыла авиация НАТО, в частности конвертопланы Bell V-22 Osprey и военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules.
На российском пропагандистском телевидении даже посвятили целый сюжет прибытию в Украину американских самолетов и заявили, что они якобы отрабатывают ядерные удары по оккупированному Севастополю.