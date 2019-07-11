"Россия закричит!" ВСУ готовят новый поход через Керченский пролив

Военно-морские силы Украины планируют новые походы судов через Керченский пролив

Об этом в интервью "Новинарні" рассказал глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Однако он отметил, что этого не произойдет в ближайшее время.

"Именно в эту секунду – нет. А вообще – конечно, планируем. Потому Керченский пролив − наша, как бы россияне не кричали, что она их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем", – пояснил военный.

Хомчак сообщил, что на данный момент в Украине продолжается обучение экипажей для двух американских катеров Island, которые были получены в сентябре 2018 года. Также продолжаются переговоры по еще трех таких судов.

"В Украине строят малые артиллерийские катера, аналоги которых участвовали в проходе через Керченский пролив и которые, к сожалению, мы не можем пока вернуть. Процесс строительства флота − длинный. Даже процесс строительства корабля – это годы и финансы. Может ли страна в таком экономическом состоянии сказать, что она готова построить десять кораблей, десять корветов? Бюджет государства этого не позволит", – отметил он.

Керченский пролив

Глава Генштаба добавил, что в стране заканчивают программу реформирования вооружения и военной техники до 2020 года, а после будет создаваться новая программа развития армии.

"Мы работаем над очертанием тех вооруженных сил, которые должны быть укомплектованы, обучены, обеспечены, мобильные, на новой технике. В новой программе мы это все покажем, общественность сможет с ней ознакомиться. Но флот − это не только корабли. Это и кадры, и база, и социальные гарантии. Сейчас идет ремонт и строительство Штаба Военно-морских сил в Одессе. Дай Бог, чтобы до конца этого года мы завершили его, чтобы наш флот имел свой штаб", – подытожил Хомчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал отношения в воинских коллективах одной из проблем ВСУ.

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