Россия задействовала против Украины хитрое оружие: о чем речь

Российскую Федерацию уличили в проведении информационных спецопераций, целью которых является ухудшение украинско-польского сотрудничества. Агрессор пытается это делать как раз во время международных учений Rapid Trident-2019.

Как сообщает InformNapalm, такой вывод был сделан волонтерами после анализа многочисленных фейковых сообщений россиян, которые они запустили по интернету.

К примеру, по данным StopFake, 25 сентября в российских и некоторых украинских СМИ активно распространялась фейковая информация, о том, что якобы "польский военнослужащий застрелил украинского солдата" во время учений во Львовской области. Однако этот вброс был сразу же опровергнут пресс-службой полиции Львовской области.

Для усиления информационно-психологического воздействия пропагандисты использовали фото, на котором полицейский и свидетели якобы осматривают место преступления. Однако оказалось, что эта фотография была сделана в 2018 году и сопровождала новость об убийстве человека в Одессе.

Примечательно, что распространение фейковых данных об украинских и польских военных происходило не только через подконтрольные России ресурсы, но и путем дефейса некоторых региональных сайтов (типа хакерской атаки, при которой одна страница сайта заменяется на другую).

Волонтеры-расследователи отметили, что этот фейк, скорее всего, является составной частью более широкой информационно-психологической операции России и распространяется с целью дискредитации международного военного сотрудничества Украины и Польши.

Гибридная война Ava.md

"Тема плодотворного сотрудничества и дружественных отношений Украины и Польши остается одним из главных раздражителей для России. Российские мозговые центры гибридной войны через СМИ, дипломатов, неправительственные организации и отдельных исполнителей — наемников и лоббистов — пытаются реализовывать информационно-психологические атаки и меры воздействия. При этом они используют как дезинформацию и фейки, так и создают отдельные информационные поводы", – делают они вывод.

Кроме того, россиян раздражает тот факт, что масштабные учения Rapid Trident-2019 проходят в Украине спокойно и без происшествий в то время, как в РФ почти ежедневно отчитываются о гибели или ранениях военнослужащих ВС РФ и Росгвардии на учебных маневрах.

Фейковая новость россиян об учениях в Украине informnapalm.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области начались военные учения Rapid Trident-2019.

В учениях принимают участие более трех тысяч украинских военных. Большинство из них – представители горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ, также многие военные имеют опыт в зоне АТО и ООС.

Ранее ВСУ приняли участие в международных учениях Combined Resolve 12 в Германии. Там они произвели настоящий фурор среди стран-членов НАТО своим мастерством и высоким уровнем боевой подготовки.

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