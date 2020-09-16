Россия заблокировала переговоры ТКГ и поставила ультиматум Украине – Гармаш

На встрече ТКГ 16 сентября Россия заблокировала процесс переговоров в трех подгруппах, в частности, о новом обмене пленными. Она поставила ультиматум Украине касательно местных выборов.

Об этом в эфире "24 канала" заявил украинский представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш. Он назвал последнее заседание уникальным.

По словам Гармаша, сразу два модератора от ОБСЕ по двум подгруппам заявили, что в их дипломатической практике не было подобной ситуации с блокировкой переговоров.

В частности, посол Пьер Морель – модератор политической подгруппы – сказал, что за 50 лет еще с таким не сталкивался. Также посол, который модерирует подгруппу по безопасности, отметил, что впервые за время работы в ТКГ ему пришлось закрыть заседание своей подгруппы досрочно.

"Россия продолжает ставить ультиматумы, однако не сама, а устами своих марионеток из ОРДЛО. Ультиматум по отмене постановления Верховной Рады относительно местных выборов", – пояснил Гармаш.

По его словам, таким образом представители России заблокировали также политическую подгруппу – обсуждение правок закона об особом статусе и имплементацию туда "формулы Штайнмайера", на которой сами и всегда настаивали.

"Они заблокировали обмен пленными. И даже отказываются подавать списки пленных. Хотя это никак не связано с постановлением Рады", – подчеркнул участник ТКГ.

Напомним, Россия обвинила Украину в невыполнении политического блока Минских соглашений из-за постановления Верховной рады о назначении местных выборов. Оккупанты требуют, чтобы парламент проголосовал за поправки к постановлению о выборах.

Как писал OBOZREVATEL, в Офисе президента сообщили, что переговоры ТКГ 16 сентября продолжались около семи часов.