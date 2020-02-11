Россия взялась за поиск вражеских субмарин в Крыму

Россия провела учения авиации и флота в аннексированном Крыму по поиску подводной лодки условного противника в Черном море.

Для этого были задействованы модернизированные вертолеты Ка-27М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота, которые поднялись в небо с одного из аэродромов оккупированного полуострова. Об этом сообщает сайт российского Минобороны.

Там заявили, что военные экипажи отработали комплекс мероприятий по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника.

Россия подняла в небо над Крымом военные вертолеты и искала вражеские субмарины в море

При этом в роли так называемого противника была задействована одна из субмарин из состава соединения подводных лодок Черноморского флота.

"В ходе учения вертолеты Ка-27М применили гидроакустическую станцию (ГАС), способную обнаруживать и определять координаты различных подводных целей. Экипажи морской авиации успешно выполнили задачу поиска и передали полученные данные тактической группе противолодочных кораблей", – похвастались россияне.

В сообщении подчеркнули, что учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января в небе над аннексированным Крымом Россия провела военные учения при участии экипажей более 10 вертолетов.

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