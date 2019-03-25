Россия взялась за масштабную подготовку десантников в Крыму: что происходит

В понедельник, 25 марта, в аннексированном украинском Крыму начались учения воздушно-десантных войск России.

Как информирует пресс-служба Министерства обороны РФ, участие в тактических учениях принимают свыше полутора тысяч десантников и более 300 единиц военной техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.

"На территории Крыма началось учение с десантно-штурмовым и артиллерийским полками 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной). Масштабным мероприятием с десантированием и боевой стрельбой руководит командир соединения гвардии полковник Андрей Суховецкий", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в ходе учения отрабатываются вопросы переброски войск на большие расстояния "комбинированным способом и в кратчайшие сроки".

Оккупанты проводят десантирование личного состава и военной техники из самолетов военно-транспортной авиации, а также высадку подразделений ВДВ из боевых десантных кораблей "с целью захвата и уничтожения пунктов управления условного противника".

Десантники также должны отработать "захват выгодных рубежей и удержание их с целью обеспечения высадки и продвижения главных сил группировки, при поддержке огня артиллерии, фронтовой и армейской авиации, расчетов беспилотных летательных аппаратов, а также приданных танковых подразделений".

"До начала учения полки были приведены в боевую готовность, личный состав и боевая техника переброшены в назначенный район железнодорожным и автомобильным транспортом", — сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в России сняли на видео множество военной техники, которая направлялась в Украину.

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