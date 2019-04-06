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Россия вывела в Черное море 16 кораблей и устроила стрельбу

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Российская Федерация провела ракетные стрельбы в акватории Черного моря.

Отряд кораблей Черноморского флота уже вернулся в пункт базирования в Севастополь после проведения стрельб, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев, передает "КрымИнформ".

В частности, ракетные катера оккупантов "Ивановец" и "Р-60" провели стрельбы противокорабельными ракетами "Москит" по надводным целям, находящимся на расстоянии более 30 морских миль.

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"Ракеты успешно поразили сложную мишенную позицию, состоящую из двух щитов-мишеней и имитирующую отряд кораблей условного противника", – говорится в сообщении.

Кроме катеров "Ивановец" и "Р-60" в пункты постоянного базирования возвратились 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, которые участвовали в закрытии морского полигона.

"Ивановец"

"Ивановец"

LiveJournal//bmpd

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля комплекс украинских крылатых ракет для поражения морских и береговых целей "Нептун", преодолев расстояние более 250 км, успешно поразил цель в акватории Черного моря во время испытаний.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже в декабре 2019 года данное вооружение будет расположено в подразделениях береговой обороны.

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Іванов Іван
Іванов Іван
В предсмертных мученьях трепещут тела, Вкруг грохот, и дым, и стенанья, И судно охвачено морем огня, - Настала минута прощанья. Прощайте, товарищи! С Богом, ура! Кипящее море под нами! Не думали мы ещё с вами вчера, Что нынче уснем под волнами! Не скажут ни камень, ни крест, где легли Во славу мы русского флага, Лишь волны морские прославят вовек Геройскую гибель «Варяга»! В добрый час, "Варяг" ждет!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Молодцы...это вам не убогая Окраина
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Макарский Александр
Макарский Александр
При случае,один такой Ивановец знищит весь быдлячий кригсмарин,вместе со свидомыми мокряками
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