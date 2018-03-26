"Детка, это совсем другая история": Фейгин обратился к Шарию

Многочисленные заявления и иски видеоблогера Анатолия Шария, которые тот подает в российские судебные инстанции, больше не будут приниматься к рассмотрению.

Сам Шарий, окажись он на территории РФ, подлежит аресту и передаче Украине, - сказал "Обозревателю" российский адвокат Марк Фейгин.

В контексте истории с обвинением блогера в педофилии адвокат напомнил о том, что в июле 2017 года Шарий подал в отношении него заявление в Следственный комитет РФ по статье 128 – о клевете. "Он обвинил меня в том, что я в эфире радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос слушателя, сказал правду о том, что есть дело, по которому он проходит".

Поскольку "срок рассмотрения такого рода заявлений – 30 дней, Шарий раз за разом подавал его, ему раз за разом отказывали", - сообщил Фейгин.

Но проблема для Шария состоит в следующем: чтобы дело было возбуждено, он должен лично явиться в следственные органы и дать показания. "Нельзя заочно возбудить дело – так не бывает", - пояснил адвокат.

Он также добавил, что, в свою очередь, подал иск на Шария по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации - за заведомо ложный донос, "поскольку он знал, что сестра подавала на него иск в Голландии". И сообщил, что "его сестра как свидетельница прибыла на опрос, и в том же опросе она обратилась в тот же комитет, чтобы Шария привлекли к ответственности по 306 статье".

"Казалось бы, если ты так убежден в своей невиновности, какие проблемы? Приедь, объясни, покажи. Но проблема для него заключается в том, что он находится в розыске в Украине за совершение ряда преступлений. Он в базе МВД, суд заочно вынес решение о его аресте, и в Соломенском РОВД лежит с десяток других заявлений. Он одалживал деньги, он участвовал в мошеннических схемах. На него составлен букет обвинений за эти годы", - сообщил Фейгин.

Он также подчеркнул: "Если Шарий прибудет в РФ, Россия обязана его задержать на основании этих обвинений и передать в Украину".

"Так что это теоретическая процессуальная возможность, потому что мы понимаем, что он никогда в Россию не приедет – так же, как и в Украину".

Отвечая на вопрос, что "в сухом остатке" в истории с обвинениями Шария, адвокат пояснил: "В сухом остатке мы имеем прекращение всех его переписок по каким-то делам в России, потому что он постоянно что-то на кого-то пишет – не только на меня. Теперь на это уже не будут реагировать. Потому что это очевидное злоупотребление правом – человек, находящийся неизвестно где, объявленный в розыск, откуда-то – из Занзибара или из Парижа – засыпает этими бумажками".

"Он же работает в публичной сфере. Он же блогер-шмогер, всех обвиняет во всем, а он, значит, такой невинный, такой борец за справедливость. Нет, детка, это не так. Это совсем другая история", - сказал Фейгин.

"Я считаю, что люди, наконец, должны понять, что они имеют дело с откровенным уголовником, мошенником, человеком, у которого нет принципов, который за деньги делает все что угодно. И моральный уровень этого любителя киндерпорно, как его обвинила сестра, именно такой", - резюмировал адвокат.

Как писал "Обозреватель", ранее Марк Фейгин сообщил о том, что сестра видеоблогера Анатолия Шария подала заявление в московскую полицию с обвинениями пропагандиста в сексуальном преступлении. "Итак, сестра Шария в Москве. Теперь на него есть заявление по ст. 135 УК РФ (развратные действия) в СК. Ждем его приезда в Москву. Добро пожаловать! А если не приедет, то педофил. Время пошло", – сообщил он на своей странице в Facebook.