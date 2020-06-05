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5 июня • обновлено в 09:44
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Россия вторглась на Донбасс из-за Крыма – Данилов

1.9т
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Российская Федерация вторглась на Донбасс, чтобы заставить Украину и мир признать аннексию Крыма.

Как рассказал в интервью "24 каналу" секретарь СНБО Алексей Данилов, Москва продолжает вести войну даже под натиском санкций.

"Россия заявляет, что Крым – это российская территория, и они, находясь под санкциями ЕС и США, видят своей главной задачей, чтобы все признали, что они являются собственниками Крымского полуострова. Это невозможно. Это один из вариантов, почему они до сих пор продолжают эту войну", – заявил он.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Данилов добавил, что у нынешней украинской власти есть понимание, как закончить войну, "но кроме Владимира Путина, разговора по этим вопросам мы ни с кем так фундаментально не можем вести".

"Есть Минские соглашения, и мы стараемся делать все от нас зависящее, чтобы они выполнялись, но это должна делать и другая сторона – Россия… Почти каждый день мы видим обстрелы и другие события, которые не должны происходить в соответствии с Минскими соглашениями. С одной стороны, они говорят, что мы братья, но упаси боже иметь братьев, которые пришли на нашу землю, забрали территорию и убивают наших людей", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия – это "искусственное образование", которое рано или поздно развалится.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персоны
Алексей Данилов Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Донбасс СНБО Крым
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