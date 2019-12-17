Россия вооружила Крым до зубов и учит детей войне: проведено расследование

Несмотря на то, что ООН требует от России прекратить оккупацию и вывести войска из аннексированного Крыма, страна-агрессор не только продолжает стаскивать много вооружения на полуостров, но и пропагандирует войну среди его жителей.

В частности, в Севастополе состоялась очередная милитари-выставка. Людям, и детям в том числе, показали зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом говорится в расследовании "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что до аннексии в Крыму было до 12 тысяч российских военных, однако, начиная с 2014 года, Минобороны РФ перебросило на полуостров все возможные подразделения своей армии.

Россия вооружила Крым до зубов и учит детей войне

"Если говорить, например, об авиации, то это в принципе новая группировка. То же можно сказать и о ракетных войсках и артиллерии, поскольку их, кроме береговой охраны, на полуострове ранее не было. Военно-морская группировка тоже усилилась. А по некоторым данным, там есть уже и ядерное оружие. Бездоказательно, но, как говорят, дыма без огня не бывает", – считает директор военных программ Центра Разумкова полковник запаса Николай Сунгуровский.

И хотя полных данных о количестве российского вооружения в Крыму нет, все же известно, что с 2017 года на полуострове сформировано четыре дивизиона противовоздушной обороны с комплексами С-400.

Оружие России в Крыму Крым.Реалии

И хотя из-за оборонного назначения в мирное время С-400 Украине не угрожает, однако опасность представляют "Мскандеры", крылатые ракеты "Калибр" и разного типа системы залпового огня. А таких в Крыму теперь предостаточно.

Оружие России в Крыму Крым.Реалии

Примечательно, что даже сами крымчане признаются в том, что по сравнению с 2014 годом милитаризация полуострова значительно усилилась. По их словам, в городах военных техники стало больше и выглядит это очень мощно.

Оружие России в Крыму Крым.Реалии

При этом вместе с боевым усилением Крыма на полуострове активно навязывают милитаристские темы для детей. Ученики имитируют войну на школьных представлениях, их привлекают в детско-патриотическое движение "Юнармии" и даже учат сбивать вертолеты.

Оружие России в Крыму Крым.Реалии

"Впечатление, как будто дети играют в морской бой, но немного жутковато и с морозом по коже. Их обучают видеть в каждом врагов. Ведь когда есть расчленение на боевые единицы и личный состав, то перед тобой враг, а не человек, у которого может быть семья и дети", – подчеркнула психолог, гештальт-терапевт и переселенка с Крыма Светлана Панина.

Детей у Крыму учат войне Крым.Реалии

По ее словам, если бы это была одноразовая акция, то на детскую психику она никак бы не повлияла. Но учитывая систематичность и общую атмосферу нагнетания, последствия для маленьких крымчан могут быть непредсказуемыми.

Детей у Крыму учат войне Крым.Реалии

Как говорится в расследовании, вся деятельность России в Крыму направлена на то, чтобы создать военную базу и поддерживающую ее инфраструктуру. Все остальное на полуострове лишнее, в том числе и люди.

Детей у Крыму учат войне Крым.Реалии

Отмечается, что Украина регулярно выносит на рассмотрение ООН резолюции о милитаризации Крыма и Севастополя. Уже приняты документы касаемо Черного и Азовского морей и о нарушении прав человека на полуострове. Однако к этому времени Россия не выполнила ни одну из этих резолюций.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что по состоянию на осень 2019 года в аннексированном Крыму находятся 31,5 тысяч военных России и около тысячи танков, броневиков, единиц авиации и флота.

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