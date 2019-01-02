''Россия вновь на коленях'': Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

В России в 2019 году аннексированный Крым исчезнет из информационного пространства, а экономическая ситуация в стране в ближайшее время будет лишь ухудшаться.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников в своем блоге в "Крым.Реалии", уточнив, что крымский эффект окончательно "испарился" в 2018 году, а полуостров стал регионом, который требует денег.

"Тема Керченского моста была использована на все сто процентов. Но мост открыли не вовремя. Наступило посткрымское похмелье. Когда Крым аннексировали, высокие цены на нефть позволяли не ассоциировать последствия внешней политики Владимира Путина для кошелька каждого гражданина его страны. Но со временем стало ясно, что благосостояние россиян обеспечивалось не политикой руководства страны, а исключительно нефтяными ценами", – отметил Портников.

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Он напомнил, что готовность РФ к конфликту с Западом привела к санкциям и экономическому провалу, а также к значительным ухудшениям уровня жизни.

"Когда Крым аннексировали, решение Владимира Путина казалось эффектным завершением процесса "вставания с колен", обеспеченного бесконтрольной тратой нефтедолларов. Прошло всего несколько лет – и Россия вновь на коленях, причем прочно и без всякого шанса подняться с них в ближайшие годы, если не десятилетия. И это – не образ", – подчеркнул журналист.

Владимир Путин Пресс-служба Кремля

По его словам, экономический рост России сейчас практически остановлен, а на Западе – продолжается. Таким образом РФ будет отставать от цивилизованного мира, превращаться во всех сферах в провинцию. А Крым станет обузой, на которую нужно тратить деньги.

"Именно поэтому 2019 год будет годом без Крыма – об оккупированном полуострове перестанут вспоминать, он не будет интересовать ни россиян, ни Владимира Путина", – сказал журналист.

По словам Портникова, россияне понемногу начнут выгонять из власти Крыма ветеранов "крымской весны", чтобы заменить их московскими менеджерами и уменьшить расходы на полуостров.

"Крым исчезнет из российской информационной повестки до того самого дня, пока преемник Путина не начнет переговоры о возвращении его Украине – потому что будет отчаянно нуждаться в западной помощи для спасения проваливающегося в экономическую пропасть государства и согласится с любыми требованиями цивилизованного мира, чтобы эту помощь получить", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников рассказал, что Россия может повторить украинский сценарии вторжения в Молдову и Грузию.