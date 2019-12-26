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26 декабря • обновлено в 14:01
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Россия внезапно стянула оружие на передовую: в разведке сделали заявлене

1.1т
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Оккупанты перемещают тяжелое вооружение вплотную к линии разграничения на расстояние огневого поражения позиций Объединенных сил на Донбассе, игнорируя Минские договоренности.

Все это происходит под бдительным оком высшего командования русско-оккупационных войск. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, в Куйбышевском районе Донецка (расстояние до линии разграничения – примерно 8 км) противник разместил 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" из состава отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ.

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Россия внезапно стянула оружие к линии разграничения на Донбассе

Россия внезапно стянула оружие к линии разграничения на Донбассе

Как отмечают украинские военные, оккупанты продолжают наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки, а также пополнять запасы боеприпасов артиллерийских и танковых подразделений с отработкой вопросов их выдвижения на огневые позиции.

Со своей стороны подразделения Объединенных сил, отмечают в Минобороны, ежеминутно находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинский воин не погиб и не был ранен в результате боевых действий, которые развязались на Донбассе 25 декабря. Кроме того, защитникам удалось уничтожить несколько единиц боевой техники противника и ранить нескольких из них.

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Автор
Марта Рок
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Министерство обороны Украины
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фил филька
фил филька
ну что всушники, сымайте заполненные повидлом шальвары и тикайте к себе домой пока живы)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
эй, ограниченно одаренные, если мы разместим силы ВС РФ у ваших границ, то вы охереете...
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