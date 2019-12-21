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21 декабря • обновлено в 15:20
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Россия внезапно перекрыла Керченский пролив

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Министерство транспорта России на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря, из-за запуска там поездов.

Одним из них якобы должен проехать сам глава РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта в "Институте Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

"20.12.2019 года Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение Керченским проливом на 4 суток. Причиной стало то, что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд!" – написал он, ссылаясь на сообщение росСМИ.

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Россия на четверо суток перекрыла Керченский пролив

Россия на четверо суток перекрыла Керченский пролив

При этом Клименко обратился к украинскому МИД с требованием объяснить, почему оно никак не реагирует на действие страны-агрессора.

"Как там рыба? Как там совместные внутренние воды? Как там договор о Азовском море и Керченском проливе? Они исторически являются внутренними водами Украины и Российской Федерации. "Урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется по соглашению между Сторонами..." Или, может, с вами согласовали?" – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дина Баронова
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Керченский пролив Министерство иностранных дел Украины Азовское море
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
х.охла забыли спросить)
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Селюки, а у вас там что, бешенный поток барж?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Если бы у Клименко был бы хоть отголосок чувства самосохранения, то он бы понял, что 23-го числа нужно держаться подальше от Моста!
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