Россия внезапно перекрыла Керченский пролив

Министерство транспорта России на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря, из-за запуска там поездов.

Одним из них якобы должен проехать сам глава РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта в "Институте Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

"20.12.2019 года Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение Керченским проливом на 4 суток. Причиной стало то, что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд!" – написал он, ссылаясь на сообщение росСМИ.

Россия на четверо суток перекрыла Керченский пролив

При этом Клименко обратился к украинскому МИД с требованием объяснить, почему оно никак не реагирует на действие страны-агрессора.

"Как там рыба? Как там совместные внутренние воды? Как там договор о Азовском море и Керченском проливе? Они исторически являются внутренними водами Украины и Российской Федерации. "Урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется по соглашению между Сторонами..." Или, может, с вами согласовали?" – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в Черном и Азовском морях постоянно растут военные угрозы для Украины по вине РФ. Страна-агрессор препятствует свободе судоходства и развития украинской морской индустрии.

В свою очередь морпехи ВСУ предупредили, что в городе Скадовск Херсонской области на админгранице с оккупированным Россией Крымом существует большая дыра, через которую могут осуществить прорыв российские военные.

Известно, что состоянию на 1 декабря Россия нарастила время искусственного содержания украинских кораблей в Керченском проливе до 56 часов.

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