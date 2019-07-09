Россия виновна: суд вынес решение в пользу украинского военнопленного

Гороховский районный суд Волынской области удовлетворил подготовленное "Силой права" заявление и установил юридический факт пребывания Сергея Бойко в плену у контролируемых Российской Федерацией вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой области Украины вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В мае 2014 года Сергей был призван в ряды Вооруженных сил Украины и служил в составе воинской части полевая почта В0116 (1 отдельный мотопехотный батальон "Волынь"), а затем и в составе сил, выполняющих боевые задачи.

В начале ноября 2014 года в составе боевой группы Сергей получил приказ отправиться на не подконтрольную Украине территорию Донецкой области и забрать тяжело раненого украинского военнослужащего, которого удерживали представители иррегулярных вооруженных формирований РФ. Группа попала в ловушку. Вместе с товарищами Сергей попал в плен к оккупантам. Провел в застенках архива СБУ в Донецке почти два месяца.

"В каждом процессе "Сила права" доказывает вину России в преступлениях против Украины и украинцев, совершенных на нашей земле. Следующий шаг для Сергея Бойко – подача иска и получение компенсации морального ущерба от государства-агрессора", – отметил глава "Силы права" Андрей Сенченко.

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