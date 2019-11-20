Россия вернула Украине полностью разграбленные корабли: детали

Катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" возвращаются в украинские Военно-морские силы без боеприпасов, документов и раций и неизвестно в каком техническом состоянии.

Об этом говорится в статье ВВС. "Это напоминает передачу Россией старых кораблей ВМСУ из аннексированного Крыма в 2014 году, когда, по свидетельствам украинских военных, с и без того устаревших судов было снято все, что имело хоть какую-то ценность", – подчеркивается в публикации.

Отмечается, что в этот раз речь идет о мощных американских системах Harris. Адвокат украинских моряков Николай Полозов утверждает, что корабли остались вообще без электроники – без навигационных систем и электронных компонентов боевых модулей, без которых их нельзя использовать.

Россия вернула Украине полностью разграбленные корабли "НВ"

Все это российская сторона оставляет как "вещественные доказательства" по делу о "незаконном пересечении границы" украинской корабельной группой.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что возвращение Россией захваченных украинских кораблей является не доброй волей, а выполнением решения Международного морского трибунала.

В МИД Украины заявили, что, несмотря на то, что Россия вернула корабли, захваченные в Керченском проливе, разбирательства по этому делу продолжатся в арбитражном суде Гааги. Также агрессору напомнили об ответственности за нарушение иммунитетов военных судов.

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