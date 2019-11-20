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20 ноября • обновлено в 13:37
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Россия вернула Украине полностью разграбленные корабли: детали

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Катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" возвращаются в украинские Военно-морские силы без боеприпасов, документов и раций и неизвестно в каком техническом состоянии.

Об этом говорится в статье ВВС. "Это напоминает передачу Россией старых кораблей ВМСУ из аннексированного Крыма в 2014 году, когда, по свидетельствам украинских военных, с и без того устаревших судов было снято все, что имело хоть какую-то ценность", – подчеркивается в публикации.

Отмечается, что в этот раз речь идет о мощных американских системах Harris. Адвокат украинских моряков Николай Полозов утверждает, что корабли остались вообще без электроники – без навигационных систем и электронных компонентов боевых модулей, без которых их нельзя использовать.

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Россия вернула Украине полностью разграбленные корабли

Россия вернула Украине полностью разграбленные корабли

"НВ"

Все это российская сторона оставляет как "вещественные доказательства" по делу о "незаконном пересечении границы" украинской корабельной группой.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что возвращение Россией захваченных украинских кораблей является не доброй волей, а выполнением решения Международного морского трибунала.

В МИД Украины заявили, что, несмотря на то, что Россия вернула корабли, захваченные в Керченском проливе, разбирательства по этому делу продолжатся в арбитражном суде Гааги. Также агрессору напомнили об ответственности за нарушение иммунитетов военных судов.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
Место
Украина
Тег
Азовское море
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А вы хотели чтобы ещё и заправили? Скажите спасибо, что движки не поменяли на вёсла ...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
русские пограничники выдержанные и гуманные, иначе, посланные Порошенко на верную смерть моряки были бы уничтожены... вы это понимаете? моряки должны благодарить русских пограничников, а не Порошенко и власти государства Украина...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинским героям, которые без единого выстрела сдали свои корабли, и сами сдались в плен русским пограничникам квартиры уже дали? или отделались только орденами за геройство?
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