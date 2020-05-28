Россия в ООН выдвинула ультиматум о прекращении огня из-за санкций
На заседании Совета безопасности ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах Российская Федерация дала понять, что прекращение огня в странах, где она участвует в военных конфликтах, невозможно без полного снятия санкций с нее.
Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, опубликовав часть заявления российской делегации.
В частности, в нем говорится, что глобальное прекращение огня "будет неполным без призыва секретаря отменить санкции, которые могут подрывать способность стран реагировать на пандемию".
"Тот момент, когда российская делегация откровенно заявляет на заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам – шантажа", – возмутился Николенко.
По словам дипломата, заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта.
"Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращения огня не будет. Россияне всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики", – подытожил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН.
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая представитель России в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Борис Грызлов пригрозил "непоправимыми последствиями" Украине, если она попытается изменить Минские договоренности.