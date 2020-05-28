Россия в ООН выдвинула ультиматум о прекращении огня из-за санкций

На заседании Совета безопасности ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах Российская Федерация дала понять, что прекращение огня в странах, где она участвует в военных конфликтах, невозможно без полного снятия санкций с нее.

Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, опубликовав часть заявления российской делегации.

В частности, в нем говорится, что глобальное прекращение огня "будет неполным без призыва секретаря отменить санкции, которые могут подрывать способность стран реагировать на пандемию".

Заявление России в ООН по поводу прекращения огня Facebook Олега Николенко

"Тот момент, когда российская делегация откровенно заявляет на заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам – шантажа", – возмутился Николенко.

По словам дипломата, заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта.

"Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращения огня не будет. Россияне всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики", – подытожил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая представитель России в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Борис Грызлов пригрозил "непоправимыми последствиями" Украине, если она попытается изменить Минские договоренности.

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