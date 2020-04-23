Россия устроит в Крыму рассадник с больными COVID-19 военными: свезут со всей страны

Россия готовит для размещения в Крыму госпитальное судно для того, чтобы изолировать на нем всех своих военнослужащих, которые больны коронавирусом.

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О распространении такой информации на оккупированном полуострове заявил в интервью "Сегодня" постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

По его словам, это представляет потенциальную угрозу для еще большего ухудшения эпидемиологической обстановки на полуострове в условиях пандемии COVID-19.

"Пошла информация о том, что РФ подготовила госпитальное судно ЧФ, которое много лет не выходило в море, чтобы оно было готово принять больных коронавирусом российских военнослужащих со всей территории России. Это огромная потенциальная угроза", – сказал он.

Кориневич отметил, что, возможно, речь идет о корабле "Енисей" в Севастополе, который может стать просто "рассадником коронавируса".

"Ибо на это госпитальное судно могут свозить больных COVID-19 военнослужащих из различных регионов РФ", – подчеркнул он.

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