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23 апреля • обновлено в 11:04
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Россия устроит в Крыму рассадник с больными COVID-19 военными: свезут со всей страны

1.7т
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Россия готовит для размещения в Крыму госпитальное судно для того, чтобы изолировать на нем всех своих военнослужащих, которые больны коронавирусом.

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О распространении такой информации на оккупированном полуострове заявил в интервью "Сегодня" постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

По его словам, это представляет потенциальную угрозу для еще большего ухудшения эпидемиологической обстановки на полуострове в условиях пандемии COVID-19.

Россия устроит в Крыму рассадник с больными COVID-19 военными

"Пошла информация о том, что РФ подготовила госпитальное судно ЧФ, которое много лет не выходило в море, чтобы оно было готово принять больных коронавирусом российских военнослужащих со всей территории России. Это огромная потенциальная угроза", – сказал он.

Кориневич отметил, что, возможно, речь идет о корабле "Енисей" в Севастополе, который может стать просто "рассадником коронавируса".

"Ибо на это госпитальное судно могут свозить больных COVID-19 военнослужащих из различных регионов РФ", – подчеркнул он.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Аннексия Крыма
Персона
Антон Кориневич
Место
Украина
Тег
Россия - страна-агрессор
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
возможно, речь идет....та хватит этого скулежа,избавьте украинцев и крымских татар от российского ига,уже и сторожевые корабли есть и москитный флот и ракеты новые,освободите Крым.или не скулите
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