Держат 56 часов: Россия устроила Украине подлость в Азовском море

По состоянию на 1 декабря Россия нарастила время искусственного удерживания украинских кораблей в Керченском проливе до 56 часов.

Это в три с половиной раза больше, чем было в октябре, написал на своей странице в Facebook руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

"Месяц назад мы констатировали, что с начала октября 2019 года Российская Федерация в Азовском море пыталась демонстрировать, что она "белая и пушистая". Мы связывали резкое снижение в октябре среднего времени искусственного удерживания мариупольских и бердянских рейсов коммерческих судов в Керченском проливе (после соответствующего демонстративного значительного роста) с подготовкой РФ к участию в "нормандском саммите" 9 декабря (с целью сформировать пакет аргументов для снятия с РФ международных санкций). По итогам ноября картина в Керченском проливе по сравнению с октябрем существенно изменилась в худшую сторону", – отметил эксперт.

Корабли NewsOne

Так, на входе в Азовское море среднее время искусственного удерживания судов вырос с 16,1 до 56,2 часов (то есть в 3,5 раза), а на выходе из Азовского моря в Черное – с 26,9 до 52,8 часов (в 1,96 раза).

Клименко уточнил, что в ноябре было несколько штормовых дней, когда движение в Керченском проливе было перекрыто. Поэтому, чтобы получить объективную картину, из расчетов были исключены задержки судов в дни штормов. Однако даже это изменило картину несущественно:

на входе наблюдался рост удерживания с 16,1 до 40,9 часов (без фактора штормов, в 2,5 раза);

на выходе – рост с 26,9 до 39,6 часов (в 1,47 раза).

"Если наша гипотеза о связи этих параметров с внешнеполитическими событиями, связанными с РФ, верна, то РФ в ноябре поняла, что ей нечего ожидать от "нормандского формата" в смысле перспектив отмены санкций", – сделал вывод Клименко.

Рост времени искусственного удерживания украинских кораблей Россией Facebook Андрея Клименко

Рост времени искусственного удерживания украинских кораблей Россией Facebook Андрея Клименко

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в Черном и Азовском морях постоянно растут военные угрозы для Украины по вине РФ. Страна-агрессор препятствует свободе судоходства и развитию украинской морской индустрии.

В свою очередь морпехи ВСУ предупредили, что в городе Скадовск Херсонской области на админгранице с оккупированным Россией Крымом существует большая дыра, через которую могут совершить прорыв российские военные.

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