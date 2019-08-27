Россия устроила Украине новую блокаду в Черном море: что произошло

Накануне очередных ракетных стрельб Вооруженных сил Украины на юге Одесской области Россия устроила новую провокацию в Черном море.

Ее целью является осложнение очередного этапа испытаний отечественных ракетных комплексов. Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на соответствующие извещения NOTAM (Notice to Airmen) и морское предписание 352/19.

Речь идет о перекрытии страной-агрессором прилегающего к району пусков морского участка на время учений.

Черноморский флот России Украинский милитарный портал

Согласно уведомлений NOTAM A2762/19 и A2761/19, они должны состояться 30 и 31 августа. Именно в это время Россия ограничит доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка. Именно на этом полигоне осуществляются испытания ракетных комплексов ЖК-360МЦ "Нептун" и "Ольха". Во время последнего в июле 2019 года состоялись пуски "Ольха-М" штатными расчетами 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ.

Район ракетных стрельб 25-26 июля Украинский милитарный портал

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В это же время с 29 по 31 августа Российская Федерация морским предписанием 352/19 перекроет прилегающий к закрытому воздушному пространству район в море.

Район ракетных стрельб Украины и перекрытый Россией район в Черном море в августе Украинский милитарный портал

Согласно предписанию 352/19, перекрытый Россией район будет опасен для плавания 29, 30 и 31 августа с 3:00 до 20:00. Официальная трактовка российского предписания – для проведения ракетных стрельб.

Примечательно, что подобным образом Россия уже осуществляла преграды во время международных учений Sea Breeze 2019, когда перед стартом морских маневров перекрыла одну из запланированных для морских стрельб локаций в Черном море.

В отличие от предыдущей провокации сейчас в Черном море перекрыт район вместе с рекомендованными путями для гражданского судоходства.

Перекрытый район в Черном море по предписанию 0698/2019 Украинский милитарный портал

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская Федерация с 24 июля перекрыла пять районов Черного моря, суммарная площадь которых составляет 118 570 км² – более четверти общей площади в 436 402 км².

Указанные районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украины, почти блокируя морское сообщение с этим странами.

Экс-замглавы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Россия вряд ли пошла бы на полную блокаду Черного моря из-за недостаточного количества экономических и военных ресурсов, а также боязни лишиться международных привилегий.

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