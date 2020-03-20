Россия устроила "репетицию" войны в оккупированном Крыму: появились фото

Российские оккупанты устроили масштабные учения в Крыму на полигоне Опук. В них приняло участие Новороссийское гвардейское десантно-штурмовое горное соединение.

Как сообщается на сайте Минобороны страны-агрессора, суть учений заключалась в том, что части и подразделения, совершив погрузку боевой техники и личного состава на большие десантные корабли Черноморского флота, совершили переход морем и высадились на необорудованное побережье в восточной части временно оккупированного Крыма.

Учения в окупированном Крыму Сайт Минобороны РФ

Учения в окупированном Крыму Сайт Минобороны РФ

"Десантники после высадки на участок необорудованного побережья стремительной атакой уничтожили обороняющегося противника и заняли выгодный рубеж. После этого десантно-штурмовые подразделения совместно с танковыми и артиллерийскими подразделениями совершили рейд в район полигона Опук, где прошел этап боевой стрельбы из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, танков Т-72Б3 при поддержке дивизионов самоходных артиллерийских артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и гаубиц Д-30", – говорится в сообщении оккупантов.

Всего в учениях было задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России и большие десантные корабли Черноморского флота, около 50 единиц орудий и минометов, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ.

Учения в окупированном Крыму Сайт Минобороны РФ

Учения в окупированном Крыму Сайт Минобороны РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские военные провели в аннексированном Крыму учения по проверке системы противовоздушной обороны. В этом были задействованы подразделения зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" и "Панцирь".

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