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20 марта • обновлено в 12:09
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Россия устроила "репетицию" войны в оккупированном Крыму: появились фото

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Российские оккупанты устроили масштабные учения в Крыму на полигоне Опук. В них приняло участие Новороссийское гвардейское десантно-штурмовое горное соединение.

Как сообщается на сайте Минобороны страны-агрессора, суть учений заключалась в том, что части и подразделения, совершив погрузку боевой техники и личного состава на большие десантные корабли Черноморского флота, совершили переход морем и высадились на необорудованное побережье в восточной части временно оккупированного Крыма.

Учения в окупированном Крыму

Учения в окупированном Крыму

Сайт Минобороны РФ

Учения в окупированном Крыму

Учения в окупированном Крыму

Сайт Минобороны РФ

"Десантники после высадки на участок необорудованного побережья стремительной атакой уничтожили обороняющегося противника и заняли выгодный рубеж. После этого десантно-штурмовые подразделения совместно с танковыми и артиллерийскими подразделениями совершили рейд в район полигона Опук, где прошел этап боевой стрельбы из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, танков Т-72Б3 при поддержке дивизионов самоходных артиллерийских артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и гаубиц Д-30", – говорится в сообщении оккупантов.

Всего в учениях было задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России и большие десантные корабли Черноморского флота, около 50 единиц орудий и минометов, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ.

Учения в окупированном Крыму

Учения в окупированном Крыму

Сайт Минобороны РФ

Учения в окупированном Крыму

Учения в окупированном Крыму

Сайт Минобороны РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские военные провели в аннексированном Крыму учения по проверке системы противовоздушной обороны. В этом были задействованы подразделения зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" и "Панцирь".

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
если Россия нападет на Украину, то никаких десантов высаживать не придется - пересекай границу в районе Харькова, выходи на оперативный простор, и езжай без проблем по дорогам общего пользования до самого Киева... через сутки вся левоборежная Украина будет в котле, в тылу российской армии...
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Слава Богу, что украинских оккупантов в Крыму уже нет.
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Хватит пугать чубатых свиней, у них скоро порошка не останется шаровары отстирывать!
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